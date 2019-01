Tsientallen deade seekoeten oanspield op Waadeilannen

Op Skylge, It Amelân en Flylân binne tsientallen deade of hast deade seekoeten oanspield. Op de Plaat lizze tsienstallen deade fûgels, lykas op it Noardseestrân fan de eilannen. De bisten hearre op see en wurde gewoanwei hast net sjoen sa ticht yn de buert fan de eilannen. Monique Reinders fan de fûgelopfang op Skylge hat yntusken tsientallen slim siike bisten binnenkrigen."Je ziet ze onder je handen doodgaan."