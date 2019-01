Gjin boeten foar fersteuren natuer yn Waadsee: wetjouwing jout romte net

It giet hjir om plakken yn de Waadsee dêr't wy minsken komme meie, mar dêr't ek geregeld bulten fûgels of seehûnen sitte. En dêr moatte je net te tichteby komme.

De tsjinst dy't in soad tafersjoch docht en ek it foech hat om boeten út te dielen, is de Waddenunit fan it ministearje fan Lânbou, Natuer en Fiedselkwaliteit. Sy binne op fjouwer skippen aktyf en steane heech oanskreaun by de brûkers fan it Waad. Mar njonken tafersjoch en hanthavening hawwe sy noch folle mear taken.

Grut kapasiteitstekoart by Waddenunit

"Er is een groot tekort aan capaciteit en eigenlijk zou de Waddenunit veel groter moeten zijn", seit Rob Leemens, foarsitter fan de Wadvaarders. "Want ze hebben heel veel taken die ze moeten uitvoeren. Ze worden ook nog eens ingehuurd door andere overheidsinstellingen. Dat maakt dat ze gewoon tijd tekort komen."

Leemans tinkt dat de natuer te lijen hat fan de problemen mei de útfierberens fan de wetten en it kapasiteitstekoart: "Mensen kunnen allerlei dingen doen zonder dat het gezien wordt. En daar komt nog bij dat sommige wetten zich niet lenen voor het goed ingrijpen hierop. Dat zou anders moeten."