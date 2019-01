Hahn oer flater by 0-2: "Ik wilde de verdediging neerzetten"

"Vandaag was niet goed", sei Jan Olde Riekerink oer it ferlies. "We stonden verdedigend goed en naar mijn inzien hebben we de eerste helft weinig weggegeven. Alleen als we de bal hadden, dan waren we hem wel weer heel snel kwijt."

"De eerste goal was bepalend. Dan sta je met 1-0 achter en hinkt de hele ploeg alweer op twee gedachtes. En dat zie je. We moeten uiteindelijk het spel zelf maken. Vandaag hebben we, in tegenstelling tot voorgaande wedstrijden, niet geprofiteerd van omschakelmomenten", seit de trainer. "Wat mij betreft is het grootste punt van aandacht het feit dat we de eerste helft niet aan voetballen toekomen."

"Ongeloof"

"Het is de eerste keer dat ik zo'n goal heb gezien", sei Olde Riekerink oer de twadde goal. "Ik zat vol ongeloof op de bank. Je kan 280 uur trainen, maar dit zijn natuurlijke bizarre goals. We kunnen goed voetballen, maar dat hebben we vandaag niet laten zien."