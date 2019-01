Swak Hearrenfean yn eigen hûs ûnderút tsjin AZ

Hearrenfean loerde op de counter, mar ek dêrmei koe de ploech fan Jan Olde Riekerink it AZ net lestich meitsje. Pas tsien minuten foar it skoft kamen de Friezen der ris goed út. Nei goed wurk fan Vlap kaam Rienstra ta in skot, dat njonken de AZ-goal bedarre. Oan de oare kant wie Fredrik Midtsjø tichter by in treffer. Nei in knappe pass fan Calvin Stengs skeat Midtsjø hurd, mar Hahn kearde it skot yn de koarte hoeke.

Selde byld as foar skoft

It byld yn de twadde helte wie net hiel oars. De earste grutte kâns wie wer foar AZ en ûntstie wer nei balferlies by Hearrenfean, diskear fan Daniel Høegh. Adam Maher spile Seuntjens oan, dy't de bal krekt net lekker meikrige en úteinlik oer it doel fan Hahn skeat.