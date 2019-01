Douwe de Vries: "It jout sa'n kick as it swierbefochten is"

"Hast in soad spanning", fertelde De Vries oer syn toernoai. "Hielendal foar de 500 meter, wat echt net myn ôfstân is. Dy giet op de training net letter, mar foar myn gefoel ferprutste ik it in bytsje." De Vries waard achtste yn 37.14. "Dan rinst tsjin sa'n efterstân op. En Marcel ried ek in goed toernoai. Syn 500 wie sá fluch, dat ik tocht: dit wurdt wol echt dreech."

Dochs sloech De Vries sneon al in goede slach troch de 5.000 meter yn in persoanlik rekôr fan 6.12.47 te winnen. Snein befêstige er syn goede foarm. "Op de 1.500 koe ik noch krekt wat werompakke en dêrtroch krige ik echt moraal foar de 10 kilometer."

Faak twivele

De Vries moast op de slotôfstân in ferskil fan 6.24 sekonden op Bosker goedmeitsje om de titel te pakken. "Bosker tocht: shit, dat is krekt sa'n ferskil dat er goedmeitsje kin", sei De Vries. En dat die bliken: "De 10 gong hearlik, top. As it dan dochs noch slagget, is it in ûntlading. Ik fûn dit echt moai. It wie echt dreech, ik ha sa faak twivele mei sa folle spanning. Sil dit noch slagje? Marcel ried ek sá goed. It slagge, dat jout sa'n kick as it sa swierbefochten is."

Nei de 500 meter ried De Vries sawat in perfekt toernoai mei toptiden. "Dat komt ek troch it iis en de lege luchtdruk. Al dy dingen én nij materiaal, dêr't ik al it hiele seizoen lekker op ryd, resultearret hjiryn."