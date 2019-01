Letitia de Jong wurdt twadde op NK Sprint, Janine Smit fjirde

De tiid fan 1.15.03 betsjutte foar De Jong wol it twadde plak op de 1.000 meter. Leerdam wie in klasse apart en wûn ek de lêste ofstân yn in tiid fan 1.13.99. Tredde op de 1.000 meter én yn it klassemint einige Sanneke de Neeling.

Dat is min nijs foar Janine Smit fan It Hearrenfean. Se wurdt fjirde en grypt dêrtroch krekt njonken in startbewiis foar it wrâldkampioenskip sprint.

De lêste ofstân brocht Smit noch wol in persoanlik rekôr: har 1.15.97 wie goed foar it sechde plak. Dat moat se diele mei Sanne van der Schaar fan Harns. Helga Drost fan Akkrum einige as santjinde.