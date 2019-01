Snits stiet op it tredde plak yn de earedifyzje en hie mear as twa kear safolle punten as it Talentteam. Dat wie snein lykwols net werom te sjen. De ploech fan Paul Oosterhof kaam nei it ferlies yn de earste set noch wol sterk werom, mar nei it ferlies fan de spannende tredde set koe Snits net opnij weromkomme.