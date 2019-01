Cees Roozemond nimt taken Eisenga as Hearrenfean-direkteur tydlik oer

Roozemond, dy't it nijs sels befêstiget, siet yn it stichtingsbestjoer fan de klup en is sûnt desimber ek de foarsitter fan SC Hearrenfean.

It stichtingsbestjoer, mei Roozemond as foarsitter, prate begjin desimber mei Eisenga oer syn posysje. In wike letter makke Eisenga bekend dat er fuortgiet.

Ried fan kommissarissen fuort

Op de parsekonferinsje dat er dat nijs bekend makke, waard ek bekend dat it stichtingsbestjoer it fertrouwen yn de ried fan kommissarissen opsei.