Letitia de Jong wint 500 meter yn persoanlik rekôr

Hospes

By de manlju op it NK sprint is Jesper Hospes de iennige Fries. Syn earste 500 meter sneon besoarge him in tiid ûnder de 35 sekonden, nammentlik 34,99. Dat wie foar it earst dat hy dat op Thialf prestearre.

Sneintemiddei slagge him dat krekt net, Hospes einige yn in tiid fan 35.08. Yn it algemien klassemint foar it NK Sprint giet Michel Mulder oan de lieding.