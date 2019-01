Douwe de Vries foar it earst Nederlânsk kampioen allround

Kramer en Roest ôfwêzich

De grutste kânshawwers foar de winst op it NK Allround wiene der net by, Europeesk kampioen allround Sven Kramer en Patrick Roest hienen harren al pleatst foar it WK allround. Se lieten it toernoai dêrom sjitte.

Trochdat De Vries it NK wint, pakt hy it tredde en lêste ticket foar it WK allround begjin maart yn Calgary.