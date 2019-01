Sander Arends hat earste toernoaiwinst 2019 te pakken

Tennisser Sander Arends fan Ljouwert hat syn earste toernoaiwinst fan it jier te pakken. Mei Tristan-Samuel Weissborn wûn er it dûbeldspul fan it challengertoernoai Open de Rennes. Yn de finale wiene Arends en Weissborn mei 6-4 6-4 te sterk foar Antonio Sancic en David Pel.