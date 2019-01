Anema fiifde op NK Allround, Visser rydt nij baanrekôr op 5.000 meter

Anema kaam op de lêste ôfstân fan it toernoai by de froulju oer de einstreek yn in tiid fan 7.02.99. Carlijn Achtereekte wûn it toarnoai, mar wie net de bêste op de 5.000 meter. De ritwinst gie nammentlik nei in 'net te hâlden' Esmee Visser dy't in supertiid delsette: 6.47.47.

Yn de twadde rit op de 5.000 meter kaam de befêstiging dat it iis op Thialf tige fluch is: Esmee Visser ried it baanrekôr fan Martina Sábliková út de boeken. Dat baanrekôr stiet al tolve jier op namme fan de Tsjechyske yn in tiid fan 6.49.31.