Douwe de Vries rydt opnij persoanlik rekôr en wint 1.500 meter

Reina Anema fan De Gordyk is op de 1.500 meter by it NK allround fjirde wurden. Se ried op it 'superflugge' iis fan Thialf in nij persoanlik rekôr: 1.57.35. Dat is in behoarlike ferbettering fan har foarige pr, dat stie op 1.58.09. Joy Beune wûn op de 1.500 meter en dat die se yn 1.54.72. Carlijn Achtereekte waard twadde, Melissa Wijfje tredde.

Troch it fjirde plakje yn de einútslach op de 1.500 meter skoot Anema in plak op yn it algemien klassemint, dêryn stiet se no fjirde. Letter snein is de lêste ôfstân fan it NK allround by de froulju, dan folget de 5.000 meter.