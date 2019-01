Net twa, mar trije dagen 'hollebatse' op metalfestival Into The Grave

Besikers dy't in combiticket ha foar de oare dagen, krije trouwens wol foarrang. Sy meie in oere earder nei binnen as minsken sûnder kaartsje. Wa't wis wêze wol fan tagong kin foar 20 euro ek in deikaart keapje foar de snein. Op it Aldehoustertsjerkhôf is plak foar maksimaal 6.500 besikers.

De metalband Opeth út Sweden sil it festival ôfslute. Oare bands dy't op it programma steane, binne ûnder oare Anthrax, Sick of it All, Meshuggah, Queensrÿche en Death Angel.