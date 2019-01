LDODK oerlibbet yn noardlike derby tsjin DOS'46

DOS'46 lit tosken sjen

Yn de twadde helte koe LDODK it ferskil earst noch op twa punten hâlde (13-11) mar dêrnei joech de thúsploech even gas. Mei trije punten op rige pakten se sels de foarsprong.

Dat wie in dúdlike warskôging foar LDODK dat de rezjy yn de wedstriid wer oernaam (17-15). It like derop dat LDODK it ferskil makke hie (19-16) mar wer wie it DOS'46 dat sterk werom kaam. Mei noch in minút op de klok wie it gat mei in stân fan 19-18 noch mar ien punt.

Friso Boode makke dêrnei oan alle twivel in ein mei it winnende punt.