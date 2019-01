Tsientallen Drachtsters dogge mei oan 'Tútsjend ark'

It doel fan it projekt fan keunstner Loes ten Ascher is om twa stegen yn it sintrum fan Drachten op te fleuren mei foto's en minskgrutte maquettes fan dat ark, dy't ek bewege, tútsje en ferkleurje sille. It is it doel dat dy keunstwurken foar de ein fan it jier oplevere wurde.

Dada-beweging

Mei dizze foarm fan mienskipskeunst wolle gemeente Smellingerlân en keunstner Ten Ascher oanslute by de Dada-beweging, dy't hûndert jier lyn wichtich wie yn Drachten.

It earste foarwerp dat sneon fotografearre waard wie dan ek de skuonmakkershammer fan de bruorren Rinsema út de fêste kolleksje fan Museum Drachten.