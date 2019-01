De Ferlinge Stasjonsstrjitte yn de Westerein is sneon folslein ôfsletten foar autoferkear. Troch oprinnende temperatueren is der sprake fan saneamde optei-skea. Klinkers yn de dyk binne omheechkaam. Ferskate auto's dy't dêr oerhinne riden binne ha skea oprûn. It is noch net bekend hoe lang as de Ferlinge Stasjonsstrjitte ôfsletten bliuwt, it trochgeande ferkear moat de Eastlike Rûnwei nimme.