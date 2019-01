Letitia de Jong wurdt ek twadde op de 1000 meter

De Jong wie de earste twa ronden rapper as Leerdam, mar moast yn de lêste ronde belies jaan. Leerdam wûn yn in tiid fan 1.14,47. De Jong wie hast in heale sekonde stadiger as Leerdam: 1.14,89. Janine Smit einige as sânde, mar stiet nei de earste dei wol op it tredde plak yn it klassemint.