Sjoch hjir hoe't Carla Zielman Nederlânsk kampioen wurdt op de Weissensee

It iepen Nederlânsk kampioenskip maraton waard by de froulju hâlden oer 100 kilometer. Healwei de wedstriid ûntsnapte de kopgroep, mei dêrby neist Zielman ûnder oaren ek Laura van Ramshorst, Vera Otten en Merel Bosma.

Yn de einsprint wie Zielman krekt wat rapper as Iris van der Stelt. Dat waard pas dúdlik nei it besjen fan de fotofinish. De winst fan Zielman is opmerklik. Twa jier lyn hold de 34-jierrige Rottumse noch op mei reedriden, mar dit jier is se werom yn it peloton.