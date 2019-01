Letitia de Jong twadde op de 500 meter op NK Sprint

Jesper Hospes fjirde by manlju

Jesper Hospes waard op de 500 meter knap fjirde. Hy ried in tiid fan 34.99 en kaam mei de hannen yn de loft oer de finish. Hy ried deselde tiid as Gijs Esders, dy't ek by it Gewest Fryslân sit.

Hospes is by de manlju de iennige Fries. Kjeld Nuis en Kai Verbij ûntbrekke by de manlju. Sy hawwe harren al pleatst foar it wrâldkampioenskip sprint. Dai Dai Ntab wûn de 500 meter mei in nij kampioenskipsrekôr.