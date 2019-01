'Pake' Douwe de Vries ferbetteret himsels wer en wint 5000 meter

Reedrider Douwe de Vries hat mei in nij persoanlik rekôr de 5000 meter wûn op it Nederlânsk Kampioenskip Allround. De 36-jierrige De Vries is de âldste dielnimmer fan it fjild, mar ferbetteret himsels mei in tiid fan 6.12,47. Syn âlde PR wie 6.13,58.