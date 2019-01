Waadfarders wach op kontenertroep dit farseizoen

Leden fan de Wadvaarders feriening binne sneon op harren ledegearkomste yn Harns oproppen om dit farseizoen mei te helpen mei it opromjen fan plestik ôffal op en yn it Waad. De ferwachting is dat der noch in soad guod út de konteners yn de Noardsee de Waadsee yndriuwe sil. De Waadfarders binne oer it algemien goed thús yn it gebiet en komme yn ferhâlding in soad drûch te lizzen op platen.