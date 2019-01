De Fûgelhelling sil fûgels wegerje moatte

Dat is skande, seit Sinnema. "We ha altyd reservehokken dy't we sa yn inoar draaie kinne. Mar nei twa wiken by ús soe de eigener it bistje by ús ophelje moatte of it moat nei in oare opfang ta. En dat is lestich".

Sa is de opfang bygelyks tiden dwaande west om foar in wite kraanfûgel in plakje te finen. En as it plakje der dan is, duorret it noch in tiid om de papieren yn oarder te meitsjen. Yn dy tiid hâldt de fûgel in koai beset dêr't ek oare bisten yn opfongen wurde kinne.