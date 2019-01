Reina Anema fiifde nei earste dei NK allround

Earder sneon waard Anema al tolfde op de 500 meter. Dat bringt har yn it allroundklassemint op it fiifde plak. Yn it klassemint hat Anema foar de 1.500 meter 6.78 sekonden efterstân op de liedster, Joy Beune. Snein wurde noch de 1.500 meter en de 5.000 meter ferriden.