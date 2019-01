Douwe de Vries begjint as achtste oan NK allround op 500 meter

Marcel Bosker is de kampioen fan ferline jier en wie wat rapper as De Vries. Bosker sette in tiid del fan 36.51 en waard fyfde. Tjerk de Boer fan Weidum ried 36.37 en waard dêrmei de bêste Fries mei in fjirde plak. Chris Huizinga, ploechgenoat fan Douwe de Vries by Team Jumbo-Visma, is in outsider foar de titel. Hy sette in tiid del fan 37.05 en waard sânde.