Kij krije de frijheid yn nije wenwyk yn natuergebiet De Peinder Mieden

Trije jier lang is der proefdraaid mei ferskillende bisten, mar blierkopppen binne it meast geskikt. Se frette de hystoaryske beamwâlen net op en binnen goedkeaper as bygelyks skiep, want dy frette it gers te koart en binne faker siik. Der jilde wol wat regels foar minsken: hûnen oan de lijn en hûneskyt opromje. Auto's en besikers moatte der om tinke en de blierkoppen meie net fuorre of aaid wurde.

Natuerlike opset

De blierkoppen passe yn de gedachte achter it wengebiet dat yn it natuergebiet De Peinder Mieden leit. De wenwyk wurdt op sa natuerlik mooglike wize opset en ynrjochte. Sa wurde de huzen duorsum boud en is der in soad romte tusken de kavels. De earste minsklike bewenners wurde yn febrewaris ferwachte yn De Peinder Mieden en alle 38 wenningen binne wierskynlik yn 2022 klear.