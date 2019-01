Hoe sjogge jonge boeren de takomst fan it buorkjen?

In melkfeehâlderij mei 250 kij is in moai bedriuw. Mar yn dizze tiid sykje boeren hast allegearre nei in better fertsjinmodel dat ek takomstbestindich is. Mear jild út it eigen produkt helje, dat is de útdaging. Dat jildt ek foar de famylje Andringa fan Burgum, dy't in molketaap hat en ferskate suvelprodukten sels makket en streekrjocht oan de konsumint oanbiedt.

"Wy binne twa jier lyn begûn mei de ferkeap oan hûs fan molke", fertelt Wopke Andringa. "Hieltyd mear minsken wolle dochs witte wêr't de produkten dy't se yn de winkel keapje, weikomme. Sa wolle wy minsken belûke by ús bedriuw en sjen litte wat wy dogge."

Regeljouwing

Wopke wol it bedriuw graach oernimme fan syn âlden en de ferkeap fan molkeprodukten der ek by dwaan. It is syn hobby en passy, dus hy wol der hielendal foar gean. Hy fernimt lykwols dat der hieltyd mear regeljouwing by komt en dat prizen ûnder druk stean.

De Andringa's binne bewust dwaande mei harren bedriuw op it mêd fan bygelyks biodiversiteit. Sa ûnderhâlde se 20 kilometer oan elzesingels en beheare se sleatkanten. Ek beskermje se it briedgebiet fan greidefûgels.