Kik Pierie: "Wedstrijden tegen Ajax bieden perspectief"

Fuotbaljen op de omskeakeling of dominearje?

Hearrenfean spile twa kear de twadde helte goed tsjin Ajax. Dat die it benammen troch goed te spyljen op de omskeakeling. "Je weet tegen Ajax dat zij het initiatief hebben en veel de bal gaan hebben. Je weet tegen AZ dat je misschien zelf meer de bal gaat hebben. Dat vergt misschien een andere voorbereiding. Ik denk dat we in de discipline hetzelfde moeten doen. We zijn heel goed in de omschakeling, maar we moeten niet vergeten te voetballen. Daar zijn we ook heel goed in."

Dochs liket it lestich om te kiezen foar in goeie taktyk. Hearrenfean wol benammen thús faak oanfallend en dominant fuotbal spylje, mar liket yn de útwedstriden, faak yn de omskeakeling, better te fuotbaljen. "Maar dat hangt dus heel erg af van de tegenstander. Ik denk ook zeker dat we aan de bal goed kunnen zijn. Dat zag je bij vlagen ook tegen Ajax."

AZ is meastentiids ek in ploech dy't inisjatyf nimt en komt om te fuotbaljen. "Als wij ons onder de eerste druk kunnen uitspelen, dan zijn we goed. Dan kunnen we gebruik maken van onze snelle jongens voorin en de balvastheid van Sam Lammers."