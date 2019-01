1300 'objekten' kontenerramp op boaiem Noardsee

"Die 1-300 contacten kunnen containers zijn of spullen uit de containers", seit Alex Kranenburg, wurdfierder fan de marine. Neffens him is it oan Rykswettersteat en oare belutsen partijen om de bylden te ynterpretearjen.

Yn kaart bringe

De Luymes bringt, tegearre mei in oar skip, de seeboaiem yn kaart. Dat dogge se net allinnich no, mar altyd. Want de boaiem feroaret kontinu. De skippen kinne ek ynsetten wurde om op de boaiem te sykjen nei guod dat ferlern gien is, lykas no dus.