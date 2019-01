Werom yn de tiid: Afonso Alves by SC Hearrenfean

De transfergekte is wer losbrutsen: Frenkie de Jong giet foar 86 miljoen euro fan Ajax nei Barcelona en Dave Bulthuis foar 3 ton fan Hearrenfean nei Súd-Koreä. By Hearrenfean giet it dus der wat minder mâl oan ta. Hoe oars wie dat yn 2008, doe't de Brasiliaanske doelpuntemasine Afonso Alves foar 18 miljoen nei Middlesbrough gie.