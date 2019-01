IIshockeytopper Flyers - Herentals ôfsein om glêdens

De kompetysjewedstriid fan de UNIS Flyers tsjin HYC Herentals giet freedtejûn net troch. Oarsaak is de glêdens op de dyk, wêrtroch't it foar de Belgen net fertroud is om de reis nei Fryslân te meitsjen. It is net de earste kear dat Flyers - Herentals ôfsein wurdt: yn desimber koe de wedstriid net trochgean om't de iishockeyhal op Thialf ticht moast.