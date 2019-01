Seehûnepopulaasje yn de Waadsee groeit flink

It giet goed mei de gewoane seehûn yn de Waadsee, de populaasje groeit sterk. Neffens Wageningen University & Research libje der yn it ynternasjonale Waadgebiet no sa'n 40.000 gewoane seehûnen. Ek mei de grize seehûn giet it hieltiten better. Dêr binne der no likernôch 6.000 fan.