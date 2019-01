Plysje útriden nei 'bommelding' by Willem-Alexanderplein yn Ljouwert

De plysje fan Ljouwert is freedtemiddei útriden nei de supermerken fan de Lidl en de Aldi oan it Willem-Alexanderplein yn Ljouwert. Oanlieding wie in melding dy't by de plysje binnen kaam oer in fertochte situaasje. Neffens omstanners dy't yn de winkel wiene, gie it om in bommelding. Dat wol de plysje lykwols net sizze.