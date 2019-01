Akku fan elektryske fyts ûntploft en feroarsaket brân yn Wergea

Dat der ûngelokken barre mei dit type fytsakku's is neat nijs. Yn july foarich jier ûntstie der in grutte brân by in opslach fan elektryske fytsen yn Nunspeet. Ek binne der oare gefallen bekend fan akku's dy't by minsken thús ûntploften. Sa'n ûntploffing fan elektryske-fytsakku's soe ien kear yn de moanne foarkomme.

BMS

Dy ûnderfining hat fytsferkeaper Johan Terpstra yn Hurdegaryp ek. "Ik tink dat der gjin befeiliging yn sit. By ús merken sit der BMS yn, in Battery Management System, en dat foarkomt dat in akku te hyt wurdt by it laden. Dan hâldt de hiele boel gewoan op." Terpstra ferkeapet al tweintich jier elektryske fytsen, mar hat noch nea sa'n ynsidint meimakke.

Om der wis fan te wêzen datst in feilige fyts keapest, riedt Terpstra oan om dy net online te keapjen.