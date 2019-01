Kimo-projekt 'Fishing for litter' krijt it dreech nei kontenerramp

Der wurdt alle jierren gemiddeld sa'n 300 ton oan ôffal sammele yn de 12 oansletten fiskershavens, troch de kontenerramp is allinich al 9000 ton oan guod yn de Noardsee ferdwûn. Tritich kear safolle dus as oars yn in hiel jier út see helle wurdt.

Yn in ekstra gearkomste waard tongersdei dúdlik dat KIMO sels net oer it nedige jild beskikt. It gearwurkingsferbân fan kustgemeenten wol dêrom sa gau mooglik nei de minister fan ferkear en wettersteat foar finasjele stipe. Ek sil reder MSC benadere wurde foar in bydrage yn de kosten.