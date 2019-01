De brânwacht hie it brantsje frij fluch ûnder kontrôle. By de brân kaam benammen reek frij. Der waard ek in ambulânse oproppen, mar it personiel dêrfan hoegde net yn aksje te kommen. In ferwaarmingstsjettel hat de oarsaak fan de brân west, meldt Brânwacht Fryslân.