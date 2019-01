Kollum: "Freed giet it oan"

Ik bin net in oerdreaun goede reedrider, mar mei wol graach op it iis omslaan en dan leaver op natueriis as op in iisbaan. As bern bin ik fansels begûn op houtsjes, mar op 't lêst hie ik dêr myn nocht fan. Dan moasten de moffen wer út om dy dingen better ûnder te binen en ek al koe ik my der prima op rêde, ik woe Noaren.

Dat ha 'k witten! Altyd seare en kâlde fuotten en wol gauris troch it ankel. It wiene gjin hege noaren, mar dochs gong it net sa goed as ik hope hie. Lokkich kamen doe de redens mei de sachte binnenskoech! Ik ha in gloednij pear kocht en dat ha 'k noch. Nea wer kâlde en seare fuotten en troch de hurde plestik skoech ek nea wer troch it ankel.