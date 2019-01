Fersekerder FBTO komt mei 'It giet oannuleringsdekking'

De fersekerder hat ûndersyk dien ûnder 500 minsken. Nei eigen sizzen boekt tritich prosint fan de minsken gjin fakânsje yn de moannen desimber, jannewaris en febrewaris om't se benaud binne dat se oars de Alvestedetocht misse. Foar dy minsken is no de 'It giet oannuleringsdekking' betocht. Dat hâldt yn dat minsken de kosten foar it annuleren fan harren fakânsje werom krije, wannear't de Tocht der Tochten trochgiet.

Allinnich mei in startbewiis

It ûndersyk waard online útfierd. Fan de 500 respondenten hiene der mar fjirtich in startbewiis. Dochs jildt de fersekering net foar minsken dy't harren fakânsje ôfbrekke om allinnich mar te sjen nei de Tocht: "Wy hawwe sjoen wat we echt wichtich fûnen. Dat binne de minsken dy't net op fakânsje gean om't se de Tocht ride wolle. Dy groep wolle wy no de kâns jaan om dochs op fakânsje te gean yn de winter, bygelyks om te trainen yn in gebiet dêr't wol iis leit," sa seit Cindy de Vries fan FBTO.

Neffens De Vries is noch net te sizzen oft der al minsken binne dy harren oanmeldt hawwe nei oanlieding fan de nije dekking. "Mar de minsken dy't al in reguliere annuleringsfersekering hiene krije de it giet oannuleringsdekking der gratis by."