Wannear tocht Olde Riekerink dat SC Hearrenfean ferlieze soe? "In de 91ste minuut"

By it skoft wie it al 3-0 foar de Amsterdammers. In ôfstraffing drige. "We wilden het niet laten lopen, zeiden we in de rust tegen elkaar", seit ferdigener Lucas Woudenberg. Oft it kânsleas wie? "Dat zou je wel zeggen, zij zijn dominant en hebben de bal. Het is dan lastig eronderuit te komen. Je moet gedisciplineerd spelen, in de tweede helft hadden we het beter voor elkaar." Mar kaam dat ek net troch Ajax? "We moeten naar onszelf kijken. Of Ajax op de handrem speelt of niet, daar hebben wij geen grip op."

'Rare wedstrijden'

Trainer Jan Olde Riekerink hie "in de 91ste minuut" it gefûl dat Ajax winne soe. Hearrenfean kaam troch in goal fan Pelle van Amersfoort werom ta 3-1 en seach Sam Lammers noch in penalty missen. "Dit zijn van die hele rare wedstrijden. Ajax heeft gewoon een goede ploeg en liet in de eerste helft zien dat ze beter waren."

"Het is wel zo dat de wedstrijd deels een kopie is van de vorige wedstrijd. We hadden toen door een penalty met 4-1 achter kunnen komen. Maar er lagen mogelijkheden om te counteren, al had Ajax zich nu beter ingesteld op onze snelheid."