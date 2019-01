Trekkerprotest by riedsgearkomste oer bou wenwyk De Warren by Burgum, mar noch gjin beslút

Yn de gemeenteried fan Tytsjerksteradiel kaam de kwestje tongersdeitejûn op it aljemint by de behanneling fan it ûnderwerp wenfyzje. De nije wenwyk komt sa'n oardel kilometer bûten it doarp, westlik fan de Sintrale As.

Trekkerprotest

Benammen yn de omkriten is der ferset tsjin dit plan. Sa waard tongersdeitejûn foar it gemeentehûs protestearre mei trekkers mei in karre derachter mei in spandoek derop. Boeresoannen Hendrik Westra en Bauke Geerligs binne net bliid mei de plannen.

Jarretank

"It giet ten koste fan ús buorkerij, it set ús bedriuw op slot en it bedriuw wurdt minder wurdich", sa sizze de manlju. "Wy fine fierders dat se nei bouwe mei yn de natuer. As de plannen wol trochgean, komme wy mei de jarretank."