In groepke jongerein hat tongersdeitejûn in stien troch in rút smiten. Dat barde by in wenning oan de Smitswei.

Neffens de plysje giet it om in groepke jongerein dy't ek op oare plakken yn it doarp ferfelend wiene. Sa binne der op ferskate adressen snieballen tsjin rúten oansmiten. De plysje seit op Facebook 'dat wij liever zien dat de daders zichzelf melden, maar daar hebben we niet zo veel vertrouwen in'.