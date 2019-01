Hearrenfean yn beker útskeakele troch Ajax

Hearrenfean better, mar net goed genôch

Nettsjinsteande de efterstân wiksele Jan Olde Riekerink gjin spilers yn it skoft. Yn de twadde helte wie de earste kâns ek wer foar Ajax. Keeper Hahn koe rêde op in skot fan Daley Blind. Hearrenfean kaam dêrnei wat better yn de wedstriid. Zeneli krige ek twa kânsen foar de Feansters, mar slagge der net yn om it doelpunt te meitsjen.

Mei de 3-0 foarsprong fûn Ajax it fierder wol bêst. De Amsterdammers hellen de foet fan it gaspedaal en besochten it duel rêstich út te spyljen. Hearrenfean besocht it dêrnei mei in pear wiksels, krige ek wol wat kânskes troch Lammers en Zeneli, mar wie eins ûnmachtich.

Dochs waard it noch 3-1 troch in moai doelpunt fan Pelle van Amersfoort. Yn de lêste minút krige Hearrenfean sels noch in penalty, mar keeper Onana pakte de ynset fan Sam Lammers.