Waadferiening wol gjin grutte kontenerskippen mear boppe Waadeilannen

"Het opruimen van de containers uit de Noordzee roept hetzelfde moedeloze gevoel op als wanneer je op de kermis met een grijper een knuffel of horloge uit de automaat probeert te halen." Dat seit de Waadferiening oer de bylden fan it opromjen fan de konteners fan de MSC Zoe. It kontenerskip ferlear begjin jannewaris sa'n trijehûndert konteners yn de Noardsee boppe de Waadeilannen.

'Enorme vuilnisbelt is slechts een fractie'

Rykswettersteat tinkt dat de measte konteners stikken binne. "Dat betekent dat de enorme vuilnisbelt die we tot nu toe op onze stranden, duinen, dijken en kwelders hebben gezien slechts een fractie is van wat er nog op de zeebodem ligt."

Het is natuurlijk heel goed dat met zeer geavanceerde schepen hard wordt gewerkt om zoveel mogelijk spullen te bergen. Maar één ding is zeker, echt schoon wordt het niet meer. Net als op het strand zullen ook op de zeebodem ook spullen onder het zand of slik raken en daardoor voorlopig niet vindbaar zijn. Daardoor blijven ze jarenlang in het zeemilieu met alle gevolgen van dien.