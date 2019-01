Fryske ballonfeesten dit jier fergees

It bestjoer wol eltsenien de kâns jaan it ballonfestival fan tichteby te besjen. "Wy hoopje dat der dit jier mear besikers komme. As dat sa is, kin it samar wêze dat de ballonfeesten fan 2020 ôf fergees tagonklik binne," seit Arjen Visser fan de organisaasje.

De Fryske Ballonfeesten binne takom jier foar de 34e kear. It festival fynt dit jier plak fan 17 oant en mei 21 july. It spektakel is net yn de boufak.