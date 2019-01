Meiwurkers fan de grienfoarsjenning Ljouwert binne Nationale Taalhelden

Ut alle provinsjes fan Nederlân wiene tongersdei Taalhelden byinoar yn Den Haag. "Wij zijn ontzettend trots op deze prijs", seit Pim Spoelstra fan de grienfoarsjenning. "Ik had niet verwacht de juryprijs te pakken, maar ik ben zeer vereerd met de publieksprijs. Toch vind ik het allerbelangrijkst dat ik leer lezen en schrijven.''

Alles falt te learen

Lucy Jeeninga jout de lessen. Sy fynt it dapper dat de manlju fan de grienfoarsjenning harren opjûn hawwe foar de lessen. "We hebben het motto 'alles valt te leren' en deze groep heeft dat volkomen laten zien. Laat dit een voorbeeld voor anderen zijn. Er kan hartstikke veel, als je maar wilt en over die drempel durft te stappen."