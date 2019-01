OERSJOCH: De saak-Van Seggeren

Snein 9 july 2017

In ynwenner fan De Westereen fynt moarns om 10:30 it lyk fan in man yn de greide oan de râne fan De Westereen. Letter op 'e dei wurdt bekend dat it stoflik omskot fan de 37-jierrige Tjeerd van Seggeren fan Kollumersweach is en dat er omkaam is troch in misdriuw.

De jûn dêrfoar waard Van Seggeren foar it lêst sjoen by in muzykfeest yn De Westereen.