Grutte operaasje om sniefeimasine út it wetter te heljen

Lippen Kleinhuis fan de iisklup fan Earnewâld wie tongersdeitemoarn dwaande op de Jan Durkspolder om de baan sniefrij te meitsjen, doe't it misgie. Hy sakke mei masine en al troch it tinne iis. Kleinhuis sels koe mei in wiet pak oan de kant komme, mar de masine koe net samar út it wetter helle wurde.

Frijwilligers hawwe úteinlik mei in houten konstruksje en in katrol it gefaarte fan 150 kilo út it wetter helje kind. De masine is op in karre set en fan it iis ôfhelle.