Hongaarske transfer Cambuurspiler Mathieu ketst ôf

Cambuur en it Hongaarske Debrecen wiene al ta in akkoard kaam, mar Mathieu seach it sels net sitten. Hy hat op proef west yn Hongarije, mar ta in definitive oerstap komt it dus net. "Het liep stuk op de duur van het contract", fertelt Mathieu, dy't sûnt ôfrûne freed wer yn Nederlân is. "Zij wilden een éénjarig contract, maar dat zag ik niet zitten. Daarom lijkt het me beter om eerst bij Cambuur te blijven."

Technysk manager Foeke Booy hat Mathieu meidield dat er foarearst meitraine moat mei de beloften. Dat sil de oanfaller dwaan. Mocht it net mear ta in fertrek komme, hopet Mathieu wer oan te sluten by de earste seleksje.