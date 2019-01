It liket sa fanselssprekkend: it snijt, en dus komme de sâltstruiers yn aksje. Mar hoe witte se wêr't der struid wurde moat? En hoefolle sâlt moat der eins op in dyk om him wer feilich te krijen? De online-redaksje seach by it sâltdepot fan de gemeente Ljouwert, om antwurden te krijen op dizze en oare fragen oer sâltstruien.