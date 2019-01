Maulun ferfangt Van Kippersluis by SC Cambuur

Goede lijn doortrekken

Ek yn de beide doelgebieden is it fjild net best, konstatearret keeper Xavier Mous. "Het doelgebied is keihard en glad. Dat is het grootste nadeel van de kou. Daar moet je wel een beetje op letten, maar we moeten het er mee doen."

Yn Go Ahead Eagles treft Cambuur de nûmer fjouwer fan de earste difyzje. "Het is een ervaren elftal en het is niet voor niets dat ze bij de bovenste plekken staan", sjocht Hake. Op papier is it yn elk gefal in aardige wedstriid. Mous: "Het is inderdaad een mooi affiche. Wij moeten proberen de goede lijn door te trekken."